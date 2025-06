SM-liigan pörssivoittaja työttömänä – tässä kovimmat vapaat suomalaiskiekkoilijat

Eurooppalaiset kiekkojoukkueet napsivat viimeisiä palasia ensi kauden kokoonpanoihinsa. Laadukkaita suomalaispelaajia on vielä vapaana muhkea nippu. Myös moni SM-liigassa säväyttänyt ulkomaalaistähti etsii tai punnitsee edelleen uutta työpaikkaa.

MTV Urheilu kartoitti vapaiden pelaajien markkinatilannetta.

Tilanne on tarkistettu torstaina 12. kesäkuuta. Mukana eivät ole kaikki vapaat suomalaiset, sillä juttuun on valikoitu kiinnostavimmat yksilöt. SM-liigan ulkomaalaisista framille on nostettu muutama huippunimi.

SM-liiga

VIime kauden tehokkain edelleen vapaa SM-liigapelaaja on Pelicansissa 52 pojoa mättänyt Ryan Lasch. Yhdysvaltalaisen osalta on selvää, ettei hän jatka Lahdessa. Laschia on huhuiltu Ruotsin kakkostasolle.

Peräti 25 maalia iskenyt TPS-hyökkääjä Lukas Wernblom on niin ikään ilman julkista sopimusta. Wernblom on ollut oiva löytö turkulaisilta. Hän on pelannut seurassa 97 ottelua ja iskenyt 74 pistettä. Wernblomin osalta kahvipöytäpuheet uumoilevat jatkosopimusta Turkuun, mutta varmuutta asiasta ei vielä ole.

Lukas Wernblom on 25 maalin mies.Elmeri Elo / All Over Press

Myös hyökkääjä Nate Schnarr (JYP) ja puolustaja Marcus Björk (Kärpät) ovat vielä ilman työnantajaa.

Suomalaisista pistenikkareista huomio kiinnittyy erityisesti HIFK:n Kristian Vesalaiseen. Päättyneellä sesongilla 40 otteluun 36 pistettä tehnyt hyökkääjä pelasi myös EHT-Leijonissa.

Lukko kertoi viime viikolla, ettei maalivahti Joni Ortio jatka seurassa. Ortiolla on pitkä kokemus Euroopan huippusarjoista. Hänellä on myös NHL-taustaa.

SM-liigassa on myös joukko kokeneita pelaajia, joiden koko uran jatko saattaa olla pohdinnassa.

HPK-ikoni Juuso Hietanen täyttää lauantaina 40 vuotta. Puolustaja kertoi hiljattain MTV Urheilulle, ettei ole päättänyt jatkostaan. Kuntoa hän pitää kuitenkin yllä.

MTV Urheilu tavoitti myös hyökkääjä Olli Palolan, 37. Palola kertoo toipuneensa täyteen pelikuntoon, vaikka päättynyt kausi oli Porissa loukkaantumisten sävyttämä.

Kärppien konkaripuolustaja Atte Ohtamaa, 37, on tavannut seuran johtoa, mutta tulevaisuus on auki. Urheilujohtaja Kimmo Kapanen kertoi osapuolten tapaamisesta MTV Urheilulle.

Myös Leo Komarovin, 38, Jari Sailion, 39, Jonas Enlundin, 37, Ville Lajusen, 37, Mikko Kousan, 37 ja Antti Tyrväisen, 36, sopimukset ovat katkolla.

SHL

Viime kaudella SHL:ää pelanneista suomalaisista kuusi on edelleen ilman sopimusta. Etenkin keskushyökkääjä Mikael Ruohomaan tulevaa seuraa on spekuloitu laajasti. MM-kisoissakin keväällä esiintynyt hyökkääjä siirtyy Satakunnan Kansan mukaan Lukkoon. Seura ei ole toistaiseksi vahvistanut asiaa.

Ruohomaan kisat jäivät kesken loukkaantumisen takia.SPA | Swedish Press Agency

Pisteahne Henrik Haapala on hänkin vielä vapaana. Aamulehti on uutisoinut hänen olevan lähellä paluuta Tapparaan.

Maailmanmestari ja kaksinkertainen Suomen mestaripuolustaja Mikael Seppälä ei jatka HV71:n rivistössä. Expressenin mukaan Seppälä palaa Suomeen ja SM-liigaan. Seppälä on KalPan kasvatti, mutta voittanut mestaruudet Tapparassa.

Myös puolustajat Teemu Kivihalme, Tobias Winberg ja Kristian Näkyvä ovat saatavilla.

Sveitsi

Sveitsin NL:ssä viime vuonna pelanneista sinivalkoisista ilman kontrahtia ovat hyökkääjät Niko Ojamäki ja Oula Palve. Myös maalivahti Janne Juvonen tiirailee uutta verkkoa suojeltavaksi.

Ojamäki, 29, on edustanut kaksi vuotta Klotenia. Seura ilmoitti hyvissä ajoin, ettei suomalainen jatka joukkueessa. KHL:ssä ja SHL:ssäkin pelannut hyökkääjä on ennen kaikkea maalintekijä. Hänellä on myös mittava Leijonat-kokemus. Ojamäki on maailmanmestari ja olympiavoittaja.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Niko Ojamäki.IMAGO/Pius Koller/ All Over Press

Palve, 33, voitti edelliskaudella SM-liigan pistepörssin Ilveksessä. Hän siirtyi NL:n heittopussin Ajoien paitaan. Palve lainattiin kauden aikana Geneve-Servetteen. Kaikkiaan pisteitä syntyi 41 pelissä 3+22=25.

30-vuotias maalivahti Juvonen on torjunut kolme täyttä kautta Ambri-Biottassa. Jatkoa ei kuitenkaan ole luvassa. Pitkän kansainvälisen uran tehnyt kassari lähti kierrokselleen Pelicansista kauden 2017–2018 päätteeksi.

Pelimiehiä tarjolla muualtakin

Tshekin Extraligassa rynnineet hyökkääjät Julius Junttila ja Miikka Salomäki ovat ilman työpaikkaa.

Myös varsin mainion tehokauden (32 pistettä) takonut puolustaja Tarmo Reunanen on siniviivahommia vailla.

Sama tilanne on Valtteri Kemiläisellä. Tapparasta Sparta Prahaan siirtynyt tähtipakki teki 20 pistettä. Hän on kolminkertainen Suomen mestari ja olympiavoittaja.

Tarmo Reunanen muistetaan SM-liigasta ja Lukosta.Tomi Natri /All Over Press