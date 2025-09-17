Maalivahti Jussi Olkinuora on joutunut erikoiseen sopimuskiistaan saksalaisseuransa Löwen Frankfurtin kanssa.

34-vuotias Olkinuoraa kertoo Instagram-tilillään purkaneensa sopimuksensa Frankfurtin kanssa. Leijonissa vuonna 2022 olympiakultaa voittanut maalivahti etsii nyt uutta seuraa.

Samalla Olkinuora sanoo joutuneensa turvautumaan oikeusapuun Löwenin yritettyä purkaa hänen sopimuksensa sopimuskäytäntöjen vastaisesti.

– Haluan tehdä tämän erittäin selväksi: olen ja olen ollut terveenä, kunnossa ja valmiina pelaamaan, Olkinuora kirjoittaa helmikuusta asti jatkuneesta poissaolostaan.

Olkinuoralla oli vielä alkaneesta kaudesta sopimus Frankfurtin kanssa, mutta maalivahti kertoo seuran yrittäneen purkaa sopimuksen kesällä erikoisella tavalla.

– Yleensä seura tarjoaa sopimuksen ulosostoa purkaakseen sen yhteisymmärryksessä. Tämä seura ei, Olkinuora kommentoi.

– Sen sijaan he yrittivät painostaa minua ulos sopimuksesta käyttämällä väärin perustein ”terveystarkastusta” heinäkuun lopussa.

Olkinuora kertoo saaneensa kuukausien kiistelyn jälkeen elokuussa oikeusteitse päätöksen, jossa seuran todettiin toimineen väärin.

– En ole koskaan ennen joutunut tähän enkä toivottavasti joudu koskaan uudelleenkaan.

– Vasta oikeuden päädyttyä täysin minun kannalleni kaikkien mahdollisten juridisten seuraamusten kanssa, seura palasi todellisuuteen ja ehdotti sovittelua, Olkinuora jatkaa.

Olkinuora kertoo tilanteen olleen rankka hänelle ja perheelleen, joka olisi halunnut jäädä Frankfurtiin vielä toiseksi vuodeksi.

– Toivon, ettei tätä tapahdu enää kenellekään, ja jos tapahtuu, niin ottakaa yhteyttä. Minulla on paljon neuvoja, Olkinuora viestittää.

– PS. Etsin uutta seuraa. Minusta on juuri tullut vapaa pelaaja, hän päättää.