Kuinka pitkään koronakurimusta pitää vielä kestää? "Kesäksi varmaan helpottaa," uskoo THL:n Mika Salminen

– Jos tämä kevät jaksetaan vielä, niin sitten vähitellen helpottaa. Olisi todella tärkeää, ettei me saada isoa takaiskua, joka Suomessa ollaan pystytty pitämään poissa paljon paremmin kuin monessa muussa maassa, Salminen sanoo.

– Kesäksi varmaan helpottaa aika pitkälle. Täysin normaalisti ei voida silloinkaan elää johtuen rokotteiden toimitusvaikeuksista. Se on minusta hyvin todennäköistä, että suurin osa näistä kaikkein haavoittuvimmista hmisryhmistä saadaan rokotettua kesään mennessä.

– On hirveän tärkeää, että pystytään motivoimaan ihmisiä. Tämä on aika pitkä juoksu, mutta ei se ikuinen ole.

"Sellaista ei ole ennen nähty"

– Pyhien jälkeen ajateltiin, että on iso riski tapausten kasvusta. Aika rauhassa olemme saaneet olla viimeisen kuukauden. Viimeinen viikko on ollut pientä nousua, joten pikkaisen varpaillaan tällä hetkellä ollaan, Salminen kertoo.

Testeissä käyminen on hieman hiipunut. Salmisen mukaan sen suhteen on tosin tapahtunut parannusta viime aikoina.

– Siitä oltiin jonkin verran huolissaan. Testeissä käyminen on todella tärkeää. Sitä kautta epidemia ei kasva piilossa. Meillä ei tällä hetkellä ole mitään muita hengitystieinfektiota kiertämässä, mikä on täysin poikkeuksellista. Sellaista ei ole ennen nähty.

Rokotetuotannossa "jotain on mennyt vikaan"

Viime päivinä on spekuloitu, miksei rokotteita ole saatu nykyistä enempää.

Salmisen mukaan syy on selvillä.

– Kyse on siitä, että Euroopassa on muutama tuotantolaitos, jotka pystyvät näitä aineita tuottamaan. Se on hyvin monimutkainen prosessi ja vaatii tarkkaa laatua. Kun ihmiseen laitetaan jotain ainetta, sen pitää olla tasan tarkkaan oikein tehty.