THL: "Sen voi unohtaa, että kesään mennessä kaikki halukkaat saisivat rokotuksen" – massarokotusten aloittaminen viivästyy ainakin kuukaudella

– AstraZenecan ilmoitus laatuongelmista viime perjantaina tuli ihan puskista ja pisti rokoteaikataulun uusiksi. Jos määrät on tätä luokaan etulinjan terveydenhuoltohenkilöstö, ikääntyneitä ja kaikkia halukkaita ei saada rokotettua kesään mennessä kuten on aiemmin arvioitu. AstraZeneca pisti rokotteiden exel-ja laskuharjoitukset uusiksi, mitä olimme suunnitelleet, lisää Relander.

"Massarokotukset eivät ala ainakaan helmikuussa"

AstraZeneca on ilmoittanut, että ensimmäinen toimitus EU:lle on 30 miljoonaa eikä aiemmin luvattu 80 miljoonaa. Tämä tietää sitä, että Suomen osuus on tästä kuten kaikista EU:n rokotetoimituksista väestömäärän perusteella 1,23% eli luvassa on 369 000 rokotetta eikä 984 000 kuten aiemmin oli ilmoitettu.