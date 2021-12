THL:n Salminen pohtii, päästäänkö koronatoimista eroon: "Onko keino hallita tautia se, että meillä on joka syksy uusia rajoituksia?"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella noin puolet uusista koronatartunnoista on omikronin aiheuttamia, arvioi THL. Varmistuneita omikrontapauksia on Suomessa 83.

Valtaosa EU:n alueella todetuista tapauksista on tähän mennessä ollut oireettomia tai lieviä. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, aiheuttaako omikron aiempia muunnoksia lievemmän taudin.

– Alkuperäiset tiedot eteläisestä Afrikasta eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Siellä suurin osa väestöstä on hyvin nuorta ja he sairastavat keskimäärin lievän taudin, THL:n johtaja Mika Salminen kertoi tänään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n infotilaisuudessa.

"Onko terveydenhuoltojärjestelmä valmis?"

– Onko nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä lännessä valmis siihen, että tauti on tullut jäädäkseen? Ei ehkä ihan niin kuormittavava kuin tällä hetkellä, mutta kuitenkin sellaisena, että se vaatisi panostusta. Kyllä meidän mielestä tätä asiaa pitää pohtia.

– Tautihan ei maailmasta tule katoamaan Ensi syksynä meillä voi taas olla sellainen tilanne, että hengitystieinfektiot lisääntyvät ja osalla väestöstä on korkeampi riski sairastua.

– Onko sitten se keino, millä tätä tautia hallitaan, että joka syksy on luvassa uusia rajoituksia? Se ei ehkä pidemmän päälle kuulosta parhaimmalta mallilta. Mutta tässä on päättäjillä vastuu siitä, miten järjestelmää kehitetään.

– Totta kai tehdään kaikki sen eteen, että tartuntoja torjutaan ja rokotuksia annetaan sitä mukaa, kun niitä on. Silti voi jäädä tilanne, että meillä on jonkin verran tautitaakkaa, joka on enemmän kuin aikaisemmin.