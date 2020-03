THL: Koronavirusepidemiaa on hillitty Suomessa jo tehokkaasti – arvio tautihuipusta siirtyy myöhemmälle kesään: "Toivon, että ihmiset jaksavat noudattaa rajoituksia"

"Ruotsissa ollaan epidemiassa selvästi edellä"

Suomen hallitus päätti eilen aloitta pikaisen valmistelun myös pohjoisen ja lännen rajaseudun liikennöinnin tiukennuksista. Salmisen mukaan tämä on hyvä päätös, sillä Ruotsissa epidemia on jo pidemmällä kuin Suomessa.

– Ruotsissa ollaan Suomea epidemiassa selvästi edellä ja heidän tapansa käsitellä epidemiaa on ollut toisenlainen. Siellä on muun muassa joutunut enemmän ihmisiä sairaalahoitoon ja ikävä kyllä myös kuolemia on ollut enemmän, joten tämä tilanne on otettu Lapissa huomioon.