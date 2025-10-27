Virtsaummen iskiessä vessakäynti ei onnistu.

Virtsaumpi tarkoittaa tilannetta, jossa rakossa on reilustikin virtsaa, mutta sen tyhjentäminen ei onnistu. Tila voi tuntua kovana pissahätänä, tai sitten hädän tunnetta ei ole.

Virtsaumpi ei katso sukupuolta.

– Se on miehillä yleisempää, koska naisilla virtsaputki on paljon lyhyempi, ja yleensä rakon tyhjenemisen kanssa ei ole ongelmaa. Voi toki olla myös mekaaninen este, kuten laskeuma, joka estää rakkoa tyhjenemästä kunnolla, urologi Tuomas Kilpeläinen sanoo.

Rakon ohimenevä tyhjenemisongelma on tavallinen myös selkä- tai tyräleikkauksen jälkeinen.

Rakko voi olla ylivenyttynyt

Usein ummen syy on eturauhanen, joka suurenee yleensä iän myötä joko hyvälaatuisen kasvun tai eturauhassyövän takia. Kasvu heikentää rakon tyhjentämistä.

– Virtsarakon lihasseinämä on kuin muutkin lihakset. Lihassäikeissä on optimivenytys, jolloin ne ovat vahvimmillaan.