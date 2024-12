Tieto kansanedustaja Krista Kiuruun kohdistuneesta hyökkäyksestä on otettu vastaan järkytyksellä.

Kansanedustaja Krista Kiurua (sd) lyötiin nyrkillä kasvoihin tänään iltapäivällä Helsingissä.

SDP:n eduskuntaryhmän tiedotteessa kerrotaan, että Kiuru oli ollut matkalla eduskunnasta hakemaan lastaan päivähoidosta, kun tuntematon keski-ikäinen mieshenkilö oli ohittaessa lyönyt häntä nyrkillä suoraan kasvoihin. Mies oli poistunut paikalta kertomatta syytä hyökkäykselleen.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb tuomitsee jyrkästi Kiuruun kohdistuneen väkivallan.

– Kunnioittakaamme toinen toisiamme mielipiteistä riippumatta. Kunnioittakaamme kansanedustajia.

– Kunnioittakaamme ihan jokaisen ihmisen fyysistä koskemattomuutta, presidentti kommentoi.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman toteaa, että hyökkäys ylittää kaiken ymmärryksen.

– Kyse on suorasta hyökkäyksestä demokratiaa kohtaan. Vielä vastenmielisemmäksi asian tekee, että uhri on paitsi kansanedustaja, niin ennen kaikkea nainen ja perheenäiti. Tämä raukkamainen teko ja poliittinen väkivalta on tuomittava mitä jyrkimmin. Ja puututtava siihen lujasti. Tekijä on saatava kiinni ja vastuuseen.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen luonnehtii tekoa järkyttäväksi ja vastenmieliseksi.

– Poliisin on tutkittava asia, ja tekijä on saatava vastuuseen. Koko suomalaisen yhteiskunnan on nyt yhdessä noustava tuomitsemaan poliittinen väkivalta, Tuppurainen toteaa.

Pääministeri Petteri Orpo toteaa väkivallanteon olevan raukkamainen.

– Tapahtunut on yksiselitteisesti väärin ja tuomittavaa. Toivon, että Krista on kunnossa. Tekijä pitää saada vastuuseen, Orpo kommentoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra toteaa uutisen olevan kammottava.

– Tällaista ei saa tapahtua, ei kenellekään. Täysin tuomittavaa. Toivottavasti poliisi selvittää tapauksen nopeasti ja tekijä saadaan kiinni ja vastuuseen.

Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan kyseessä on hyökkäys koko suomalaista demokratiaa kohtaan.

– Kaikkien päättäjiemme on voitava kulkea kadulla ilman pelkoa väkivallasta. Tällaista emme voi hyväksyä, Valtonen toteaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho toteaa teon olevan täysin tuomittava.

– Demokratiaan ei kuulu väkivalta. Voimia toipumiseen, Laiho kirjoittaa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen tuomitsee Facebook-päivityksessään kaiken väkivallan. Hän kertoo toivovansa toipumista ja kaikkea hyvää työkaverilleen Kiurulle.

Kiuru on hyökkäyksen jälkeen käynyt tapaturma-asemalla sekä informoinut poliisia ja eduskunnan turvallisuusviranomaisia tapahtuneesta. Poliisi on kirjannut pahoinpitelystä rikosilmoituksen ja jatkaa asian tutkintaa sekä epäillyn etsintää.

