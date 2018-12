"Sitten sumeni ja seuraava selkeä muistikuva on, kun tuolla kopissa kyselin, että onko tämä putka" – Pahalla tripillä ollut punapartainen mies riehui alasti Hervannassa

– Sitten se hetken vaikutti ja piirtelin tussilla taululle. Sitten sumeni ja seuraava selkeä muistikuva on, kun tuolla kopissa painelin nappulaa ja kyselin, että onko tämä putka, mies kertoi poliisin kuulusteluissa.

"Totta kai minä toivon, etten ole siellä hänen asunnossaan riehunut"

– Minulla on hämärä muistikuva siitä rappukäytävän lasista. Joku lasi siellä hajosi joo. Ainakin sellainen lasin särkyminen on mielessäni. En muista kunnolla tapahtunutta, mutta tunnustan rikkoneeni lasin, kerran siinä on niin rikosilmoitukseen kirjoitettu, mies pohti.