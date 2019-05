Pasilan junapainajainen: Työnhakureissu muuttui vodkan juomiseksi – mies työnsi tuntemattoman junan eteen kotimatkalla, ei muista tapahtumista juuri mitään

"Seuraava muistikuva on siitä, kun makaan maassa"

– Seuraava muistikuva on siitä, kun makaan maassa ja järjestyksenvalvojat painavat polvella minulle käsirautoja.

Vasta video herätti muistikuvat

Itse laiturilla riehumista ja raiteille tönäisemistä hän ei kiellä, vaikka ei kertomansa mukaan tapahtunutta tai toimiaan muistakaan. Hän myöntää, että alkoholilla on luultavasti osuutta tapahtumiin, vaikka myöntää, etteivät nämä käy selitykseksti tapahtumille.

– Mulla on ollut tosi huono asenne yhdistettynä tähän vodkaan. Ehkä minut tunnetaan jopa kiivaana, ja mulla on jostain asioita aika jyrkät mielipiteet.

"Selkeästi olen siellä riehunut"



Mies kertoi, että hänen tilanteensa on ollut työssäoloaikana parempi, ja liian vapaa-ajan aikana myös rytmi oli hajonnut. Mies kertoi, että hänellä on suunnitelmia tulevaisuudelle. Mies on ollut käräjäoikeuden istuntoa edeltävän ajan vangittuna rikoksesta epäiltynä.