Koville sairaalaleikkauksille povataan jatkoa – asiantuntijoiden mukaan vielä ei keskitetty riittävästi

Sairaalapalveluita on asiantuntija-arvioiden mukaan yhä keskitettävä tulevina vuosina suurimpiin sairaaloihin.

Varhila on entinen sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö ja Virolainen oli puheenjohtajana sairaalaverkosta selvityksen tehneessä työryhmässä.

– Ei varmasti tehty riittävästi. Alun alkaen haettiin sadan miljoonan euron säästöä niin tämähän on siitä vain pieni osa, noin neljännes, mitä tavoiteltiin, Varhila toteaa.

Lakkautuksia ei odoteta

THL:n pääjohtaja Mika Salminen pamautti MTV:n Uutisextrassa lauantaina , että sairaaloita on lakkautettava, jos rahaa on yhä säästettävä.

– Ei meidän sairaalaverkkoa tarvitse pienentää, mutta meidän pitää sitä valikoimaa, mitä sairaaloissa tehdään, lähivuosina todennäköisesti tarkastella ja uudelleenarvioida. Hallituksen kehysriiheessä on aiemmin todettu, että jokaisella hyvinvointialueella on päivystävä sairaala ja uskon, että se on tarpeellista, Virolainen sanoo.