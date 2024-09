THL:n MIka Salminen: Jos halutaan säästöjä, sairaaloita pitää lakkauttaa kokonaan

– Pikkasen pannaan päätä puskaan, jos oikeasti halutaan säästää niin näitäkin on tarkasteltava rationaalisin perustein.

– Kyllä meillä on sellaisia alueita, joissa on kaksi väestöllisesti pientä aluetta vierekkäin, jossa molemmissa on samat palvelut niin siellä pitäisi asiaa tarkastella ja valtakunnallisesti myös.