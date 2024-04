STM: Jokaisella hyvinvointialueella säilyy keskussairaala, jossa voidaan hoitaa synnytyksiä

Yksityiseltä voi hankkia toimia

STM:n mukaan mahdollisuus tulee voimaan heti, kun asiaan liittyvä asetus on annettu. Tavoite on alkuvuonna 2025.

Raskasta, ympärivuorokautista leikkaussalivalmiutta edellyttävää kirurgiaa voi hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta vain, jos palveluntuottajan sairaala on yliopistollisen sairaalan tai keskussairaalan välittömässä läheisyydessä ja jos sillä on näihin erottamaton toiminnallinen yhteys.

Asiakasmaksut nousevat ja hoitotakuun tiukennus kumotaan

Hallitus on tehnyt kehysriihessä päätöksiä, joilla se sanoo hillitsevänsä sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen kasvua sadoilla miljoonilla euroilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja muun muassa korotetaan 100 miljoonalla eurolla hallitusohjelmassa linjatun 50 miljoonan euron lisäksi. Korotuksessa painotetaan erikoissairaanhoidon maksuja. – Muuten yksityiskohdat täsmentyvät lisävalmistelussa, sanoi valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) tiedotustilaisuudessa. Asiakasmaksut halutaan sitoa hyvinvointialueindeksiin, ja jatkossa maksujen indeksitarkistus tehdään vuosittain. Hyvinvointialueita kannustetaan vapauttamaan pienituloisimmat asiakasmaksuista. Julkisen talouden suunnitelmassa on linjattu hyvinvointialueiden velvoitteiden keventämisestä. Edellisen hallituksen tekemät tiukennukset hoitotakuuseen kumotaan, ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta höllennetään ja sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palveluvalikoimaa rajataan. Uudet päätökset vähentävät hallituksen mukaan hyvinvointialueiden rahoitusta nettomääräisesti yhteensä noin 350 miljoonalla eurolla ensi vuonna ja noin 550 miljoonalla eurolla vuonna 2028.

Hoitajamitoitus laskee 0,6 työntekijään

Hallitus laskee vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitajamitoituksen 0,6 työntekijään asukasta kohden. Nykyisin minimi on 0,65 hoitajaa asukasta kohti. Säästö on aluksi 45 miljoonaa euroa ja vuodesta 2028 alkaen 119 miljoonaa euroa.



Käytännössä perusterveydenhuollon hoitotakuu kevenisi 14 vuorokaudesta 3 kuukauteen ja suun terveydenhuollon hoitotakuu 4 kuukaudesta 6 kuukauteen. Lisäksi ostopalveluvelvoite poistetaan. Säästö on hallituksen tiedotteen mukaan 130 miljoonaa euroa vuodessa.



Hallitusohjelmassa aiemmin asetettua sairaaloiden ja päivystysten työnjakoa koskevaa säästötavoitetta on pienennetty.