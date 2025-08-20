Vihreiden Virta: Hallituksen Palestiina-politiikassa perussuomalaiset vievät ja kokoomus seuraa

Suomen tulisi Virran mukaan painostaa Israelia muun muassa kannattamalla EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kiittää presidentti Alexander Stubbia, joka on ilmoittanut toivovansa Suomen tunnustavan Palestiinan valtion ja olevansa valmis hyväksymään tunnustamisen osaltaan.

Samaa kiitollisuutta ei heru pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen tavalle käsitellä kysymystä Palestiinasta.

– Toivottavasti Petteri Orpo löytäisi sellaisen johtajuuden itsestään, että tämä tilanne ei näyttäisi jatkuvasti siltä, että perussuomalaiset määrittävät ja kokoomus seuraa perästä, Virta sanoo STT:lle vihreiden eduskuntaryhmän kesäkokouksen tiedotustilaisuuden päätyttyä tänään Vaasassa.

– Pääministerillä on oltava sananvaltaa ja myös paikka laittaa reunaehtoja hallituksen yhteistyölle.

Kysyttäessä, tulisiko hallituksen hajottaa rivinsä Palestiina-kysymyksen tähden, antaa Virta suoran vastauksen.

– Ehdottomasti kyllä. Mielessäni on toki monta muutakin kysymystä, jonka vuoksi hallitus tulisi hajottaa.

Asekaupat seis

Suomen tulisi Virran mukaan painostaa Israelia Palestiinan tunnustamisen lisäksi kannattamalla EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä.

– Sen pitäisi olla ilmiselvää, kun kyseessä on maa, joka suorittaa kansanmurhaa ja näännyttää lapsia. Sen lisäksi uusia asekauppoja Israelin kanssa ei tulisi solmia. Mielestäni myös talouspakotteita tulisi asettaa. Olemme puhuneet lisäksi siitä, että Israel tulisi asettaa kauppasaartoon.

EU:n ja Israelin välinen assosiaatiosopimus on ollut voimassa jo lähes 25 vuotta. Sopimus on muun muassa helpottanut kaupankäyntiä EU:n ja Israelin välillä ja taannut Israelille tullivapauden.

Useat maat ovat ilmaisseet aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion YK:n yleiskokouksessa syyskuussa. Tunnustamista kokouksessa ovat puoltaneet muun muassa Ranska ja Kanada sekä Britannia tietyin ehdoin.

1:45 Katso myös: Australia aikoo tunnustaa Palestiinan valtion YK:n yleiskokouksessa ensi kuussa.

Pääministeri Orpo on sanonut, että hallitus on valmis keskustelemaan EU:n ja Israelin välisestä assosiaatiosopimuksesta.

Asiasta ei kuitenkaan ole tehty konkreettisia päätöksiä, eikä Suomi ole ilmoittanut aikeistaan tunnustaa Palestiinaa esimerkiksi YK:n yleiskokouksessa.

Hallituspuolueista kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset ovat vastustaneet Palestiinan valtion tunnustamista.

Mahtuu kokoomuksen kanssa hallitukseen

Virta ei tyrmää hallituksen esittämiä miljardin lisäsäästöjä taloudelle. Hän mainitsee yhdeksi säästökohteeksi muun muassa yritystuet, joihin hallituksellakin oli aiemmin aikeita tehdä isoja leikkauksia.

– Toivottavasti sakset suunnataan sinne. Varmaan leikkauksia tarvitaan talouden tasapainottamiseksi, mutta koulutuksesta tai köyhimmiltä ja sairaimmilta suomalaisilta leikkaamista ei yksinkertaisesti tule tehdä.

Valtiovarainministeriö on laskenut, että Suomen julkisesta taloudesta pitäisi säästää ensi vuonna noin miljardi euroa lisää, jotta valtion velkaantumista saadaan hidastettua.

Virta ei myöskään kiistä, etteikö vihreät voisi mahdollisesti tulevaisuudessa tehdä kokoomuksen kanssa yhteistyötä hallituksessa nykyisistä erimielisyyksistä huolimatta.

Perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen vihreät eivät kuitenkaan edelleenkään mahdu.

– Jos kokoomus esimerkiksi löytäisi itsestään sellaisen sivistyspuolueen, joka ottaa ilmastokriisin tosissaan ja ymmärtää, että köyhimmiltä suomalaisilta ei ole varaa leikata niin varmasti yhteistyötä voi aina tehdä.

Koulutukseen lisää rahaa

Virran mukaan suomalaiseen koulutukseen tulisi panostaa leikkausten sijaan ainakin miljardi euroa lisää, jotta Suomi pääsisi verrokkimaidensa tasolle.

– Hallitus näkee koulutuksen kuluna, me näemme sen investointina. Koulutus on myös satsaus turvallisuuteen. Uskallan väittää, että vihreiden koulutustavoitteet ovat kunnianhimoisimmat puolueista, Virta sanoi aiemmin tiedotustilaisuudessa pitämässään puheessa.

Virta perustaa arvionsa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n aiempaan arvioon lisärahoitukseen tarvittavasta määrästä. Tarkka summa vaatii kuitenkin hänen mukaansa vielä asiantuntijoiden arvion.