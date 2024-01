Erikoislääkärit: Päivystysten keskittäminen pahentaa ruuhkia, syventää henkilöstöpulaa ja heikentää hoitoa

–Jo nyt kärsimme potilaspaikkojen puutteesta, ja huoli on, miten saamme tulevaisuudessa vielä isomman joukon päivystyspotilaita mahdutettua. Paitsi, että keskittäminen pidentää hoitopaikkaan saapumisen matkaa, pitenee myös jatkohoitopaikkaan siirtyminen.

Artikkelin alussa on katsottavissa akuuttilääkärin videohaastattelu.

"Lasketaanko sen varaan, että hoitajat tai lääkärit matkustavat 100 kilometrin matkoja päivystystä varten?"

Huoli terveydenhuollon kestävyydestä

Yhdistys on huolissaan terveydenhuollon kestävyydestä, laadusta ja kustannuksista.

– Päivystyksiä keskittämällä hoito siirtyy aina vain kauemmaksi potilaasta. Terveydenhuollon rakenne perustuu toimivaan hoidon porrastukseen, jossa perusterveydenhuollolla on tärkeä tehtävä ennaltaehkäisyssä, sairauksien seulonnassa ja matalariskisten sairauksien ja vammojen hoidossa.

– Erikoissairaanhoidon tehtävä on vaativien sairauksien hoidossa, myös keskussairaaloiden ja yliopistosairaaloiden rooli on osittain erilainen. Vaikka pohjakoulutus on sama, kaikki portaat vaativat oman kokemuksen ja mahdollisen lisäkoulutuksen. Vahvalla keskittämisellä rikotaan tämä järjestelmä.