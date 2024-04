Akuuttilääkärit hyvin tyytyväisiä hallituksen sairaalapäätöksiin: "Monissa paikoissa päivystäjät ovat käyneet nukkumassa"

Meurosen mukaan erityislupa on enemmänkin ollut automaatti.

Resurssit vapautuvat päivä- ja iltavastaanottoon

– Töitähän on nytkin ollut näissä aika rajatusti yöllä ja yöllä on vastaanotettu potilaita, joita ei kuuluisia nykyistenkään ohjeiden mukaan hoitaa yöllä.

"Päätös olisi tullut tehdä jo aiemmin"

– Meillä on ollut myös koko ajan huoli potilaiden hoidosta näissä yksiköissä. Muun muassa niitä puuttuvat anestesiapalvelut ja erikoisalojen palvelut osin puuttuvat.

– Viestiä on tullut ihan näissä yksiköissä työskennelleiltä lääkäreiltäkin vuosien mittaan huolesta, että palvelu- ja hoidontaso ei ole näissä "sairaaloissa" riittävällä tasolla huolehtimaan niistä potilaista, joita siellä on hoidettu. Joten tämä ykkösvaihe on oikeasti hyvä ja päätös olisi tullut tehdä jo aiemmin.