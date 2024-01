MTV Uutisten tiedot: Työryhmä karsisi sairaaloista leikkaustoimintaa ja tehohoitoa

Yksi työryhmän ehdotuksista on se, että hyvinvointialueella ei saisi olla jatkossa kuin yksi ympärivuorokautinen päivystysyksikkö, poikkeuksena muun muassa Lappi. Selvitys julkaistaan torstaina.

"Yhden lääkärin yön yli päivystysrinki vaatii 8-10 henkilön panoksen"

Asiantuntihan mukaan yön yli päivystysten käyttöaste on monissa yksiköissä varsin vähäinen, mutta se sitoo suuren määrän resurssia.

– Osaajaresurssin suuntaaminen päiväaikaiseen sekä ilta- ja viikonloppupäivystyksiin on sekä henkilöstön riittävyyden että potilaiden saaman hoidon näkökulmasta tarkoituksenmukaisempaa, jatkaa Cantell-Forsbom.

Osastopäällikkö kertoo MTV Uutisille, että akuuttia yöaikaista hoitoa tarvitsevat, esimerkiksi aivoverenkierto- tai sydänpotilaat tulee ohjata suoraan erikoistuneeseen yksikköön, jossa on tarjolla laaja-alaista hoitoa ja kuntoutusta.

– Joka hyvinvointialueelle esitetään jatkossakin jäävän vähintään akuuttisairaala, jossa on kyllä myös yöaikaista päivystystä ja tehovalvontaa, mutta ei välttämättä 24/7 leikkaustoimintaa ja tehohoitoa.

"Tiettyjen palvelujen saanti alueellisesti heikentyy"

Selvitystyöryhmän puheenjohtaja Petri Virolainen painottaa, että ryhmän työn ensisijainen tarkoitus ei ole päivystysverkon karsiminen. Jotain kuitenkin pitäisi tehdä. Se jotain on Virolaisen mukaan päivystyspisteiden profiilin muuttaminen.

– Varmasti siellä on monen näköistä tehostamisen mahdollisuutta. Meillähän on jo nyt monenlaista sairaalan porrasteisuutta. Esimerkiksi neurokirurgisia leikkauksia leikataan vain yliopistollisissa keskussairaaloissa. Meillä on varmasti joitakin sellaisia palveluita, joita tarjotaan tällä hetkellä siinä mielessä liian laajasti, että meillä ei osaajapooli riitä niiden palveluiden tekemiseen, toteaa Virolainen, joka toimii myös Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtajana.