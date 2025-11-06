Saksalainen Sport Bild -lehti kertoo, että Espanjan jalkapallon La Ligassa pelaava Real Madrid aikoo myydä Viniciur Juniorin ensi kesänä. Taustalla on Vinicius Juniorin ja päävalmentaja Xabi Alonson välillä tullut välirikko.

Lehden mukaan päätös tehtiin lokakuun lopussa Barcelonaa vastaan pelatun Clasicon aikana tapahtuneen skandaalin jälkeen. Vinicius oli valittanut suurieleisesti Alonsolle jouduttuaan vaihtoon. Real Madrid vaati tapahtuneesta julkista anteeksipyyntöä, jonka pelaaja myös antoi.

– Lisäksi hänen piti nöyristellä sisäisesti joukkueen ja valmentajan edessä, kirjoittaa Bild.

Anteeksipyynnön päivänä The Athleticissa julkaistiin artikkeli, jossa kuvattiin joidenkin pelaajien ongelmia Alonson johtamistavan ja kurinalaisten vaatimusten kanssa. Lähde oli nimetön, mutta sen kerrottiin olevan lähellä joukkuetta ja olettavasti tulleen Viniciuksen leiristä.