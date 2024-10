Järisyttäviä kulissipaljastuksia: Näin varma Vinicius Junior oli Ballon d'Orin voitosta

Erikoiskengät ja juhlatapahtumia

The Athletic kertoo, ettei kukaan Real Madridissa osannut odottaa Viniciuksen tappiota.

Kaiken kukkuraksi Nike, joka on Viniciuksen pääsponsori, oli valmistanut brassitähdelleen erityiset nappulakengät hänen voittonsa kunniaksi.

Sitten pahin kävi toteen

Raju näkemys Uefan vaikutuksesta

Suuren pettymyksen keskellä Viniciusta tiettävästi lohdutti se, että koko seura jätti matkustamatta paikalle. Heti kun uutinen tavoitti brasilialaispelaajan joukkuetoverit, lähettivät he hänelle lukuisia kannustusviestejä, kuten he tekivät julkisesti gaalan jälkeen.

– Jos palkintokriteerit eivät julista Vinicius Junioria voittajaksi, samojen kriteerien pitäisi julistaa Dani Carvajal voittajaksi. Koska näin ei ole tapahtunut, on selvää, että Uefa Ballon d'Or ei kunnioita Real Madridia. Ja Real Madrid ei ole siellä, missä sitä ei kunnioiteta, seuran lähde kertoi The Athleticille.

Real Madrid painotti sitä, miten palkinnon nimi on "Uefa Ballon d'Or", koska Euroopan jalkapallon kattojärjestö on mukana tapahtuman järjestämisessä. Real Madrid ja Uefa ovat olleet riidoissa sen jälkeen, kun Madrid ilmoitti osallistuvansa kohuttuun Euroopan Superliigaan.

– Uskon, että Real Madridin ja Uefan välillä on ongelmia, jotka vaikuttivat joihinkin asioihin tuloksissa. Vinicius Junior on se, joka ehdottomasti ansaitsee palkinnon. Se on sääli, Madridin entinen keskikenttäpelaaja Clarence Seedorf kertoi TNT Sportsille Pariisissa.