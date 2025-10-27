Real Madridin tähtipelaaja Vinicius Junior kommentoi sunnuntaina pelatun El Clasicon kuumaa yhteenottoa.

Real Madridin ja FC Barcelonan välinen El Clasico päättyi sunnuntaina kuumissa tunnelmissa. Ottelun loppuhetkillä Barcelonan Pedrin saama punainen kortti läikäytti tunteita ensimmäisen kerran kunnolla.

Seuraavan kerran tunteet kiehuivat loppuvihellyksen jälkeen, kun Barcelonan 18-vuotias nuorukainen Lamine Yamal otti sanallisesti yhteen useiden Realin pelaajien kanssa.

Yksi kärhämän keskiössä olleista pelaajista oli Vinicius, joka kävi sananvaihtoa Yamalin kanssa.

– El Clasico on tuollainen. Kentällä ja sen ulkopuolella tapahtuu paljon asioita. Me yritämme keskittyä olennaiseen, mutta se ei ole aina mahdollista. Ei meidän tarkoituksemme ollut loukata ketään, Vinicius kertoi Real Madrid TV:lle BBC:n mukaan.

Syy Yamalin ja Real Madridin pelaajien sanasotaan juontaa juurensa ottelua edeltäviin tapahtumiin, kun Yamal antoi hyvin vähätteleviä kommentteja Realista. Ottelun jälkeen Yamal sai samalla mitalla takaisin.

– Me tiedämme, että kun me astumme kentälle, meidän on puolustettava asemaamme. Niin me teimme, Vinicius jatkaa.

