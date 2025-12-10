Manchester City löi Mestarien liigan huippuottelussa Real Madridin maalein 2–1.

Isäntäjoukkue Real Madrid iski ottelussa ensin. Brassitaituri Rodrygo päätti 33 ottelua kestäneen maalittoman putkensa Realissa ja laukoi pallon tarkasti Manchester City -maalin takakulmaan.

1:40

Realin johtoasema kesti kuitenkin vain seitsemisen minuuttia. Nico O'Reilly toi kulmapotkun jälkitilanteesta englantilaisvieraat tasoihin.

2:04

Hieman ennen taukoa Real Madridin puolustaja Antonio Rüdiger kiskoi Erling Haalandin sääntöjenvastaisesti nurmen pintaan ja tilanteesta tuomittiin rangaistuspotku. Haaland asettui laukomaan sitä itse ja vei Cityn 2–1 edelle.