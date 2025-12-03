Barcelona voitti tiistaina Atletico Madridin 3–1-lukemin, mutta täysi pistepotti tuli La Ligan kärkiseuralle kalliiksi.

Dani Olmo loukkaantui ottelun 2–1-maalin tekemisen yhteydessä, kun hän laskeutui kiusallisesti vasemman olkapäänsä päälle. Espanjalaislehti Sport paljastaa, että Olmo on loukkaantumisensa seurauksena poissa pelikentiltä ainakin koko loppuvuoden ajan.

Olmo oli löytänyt juuri kauden parhaan vireensä. Espanjalaistähti teki kaksi maalia Alavesia vastaan viikonloppuna ja iski jälleen Atleticoa vastaan. Nyt 27-vuotias joutuu kuitenkin keskittymään itsensä kuntouttamiseen.

Barcelonan huolenaiheena on, että Olmolla on ollut aiemmin urallaan ongelmia vasemman olkapäänsä kanssa. Vuonna 2023 hän oli kahden kuukauden ajan sivussa, kun hänen sijoiltaan mennyt olkapäänsä vaati leikkaushoitoa. Tämä on herättänyt pelkoa tilanteen mahdollisesta toistumisesta, mikä olisi karmea takaisku katalonialaisseuralle.

6:05