Yhdeksi El Clasicon suurimmaksi puheenaiheeksi nousi Real Madridin supertähden Vinicius Juniorin kiukuttelut vaihtokomennuksensa jälkeen.

Real Madridin päävalmentaja Xabi Alonso yllätti monet, kun hän päätti ottaa pirteästi esiintyneen Viniciuksen vaihtoon jo 72. peliminuutilla.

Brassitähti ei ottanut päätöstä hyvällä, vaan osoitti raivostuneena mieltään nähdessään pelinumeronsa vaihtotaululla. Vinicius laukoi suustaan raivostunutta tekstiä koko matkan kentältä vaihtoon ja painui lopulta suoraan pukukoppikäytävälle.

Lopulta Vinicius palasi kuitenkin takaisin vaihtopenkille.

MTV Urheilun asiantuntija Antti Niemi kritisoi brassitaiturin käytöstä painavin sanoin.

– Tuo oli ihan naurettavaa käytöstä. Tuossa joukkueessa on tällä hetkellä yksi ylivoimainen tähtipelaaja, ja se on Kylian Mbappe, eikä Vinicius Junior. Jos olisin Alonso, niin harkitsisin, että heittäisin ihan kurinpidollisista syistä penkille ensi pelissä, Niemi tylyttää.

Real Madrid voitti FC Barcelonan maalein 2–1 ja venytti sarjajohtonsa viiteen pisteeseen.