Paljon on muuttunut muutamassa kuukaudessa. Real Madridin seurajohto halusi palavasti entisen huippupelaajansa Xabi Alonson, 44, manageriksi tämän tehtyä huipputyötä Leverkusenissa Saksassa.
Pesti käynnistyi lupaavasti – 13 voittoa 14:stä ottelusta. Neljä kuukautta myöhemmin Alonson pesti voi kuitenkin päättyä päivänä minä hyvänsä.
– Hirveä duuni tehdään, että saadaan se tuonne joukkueen peräsimeen. Sitten neljän kuukauden jälkeen ollaan siinä, että Marca sanoo "jos sinä et voita tätä peliä, niin sinä voit lähteä", MTV Urheilun asiantuntija Mika Väyrynen hämmästeli suorassa lähetyksessä City-ottelun alla.
Real Madrid tunnetaan siitä, että se on "pelaajien show". Tämän kaitsemiseen vaaditaan usein hyvin karismaattinen valmentaja, osuvana esimerkkinä mestaruuksia espanjalaisjätissä kahminut Carlo Ancelotti.
Alonson alaisuudessa tämä show on lähtenyt nopeasti käsistä.
– Kyllä se on nyt mennyt vähän yli, asiantuntija Juho Rantala vahvistaa.
Juttu jatkuu videon alla.
2:01Real Madrid -tähtien laiskuudesta karmeita esimerkkejä – "Nämä näyttävät tosi pahalta".
Alonson ideologia "kaikki hyökkäävät, kaikki puolustavat" toimi alkuun.
– Nyt on tullut juuri sitä, mitä pelättiin. Se prässääminen ei toimi, koska viisi pelaajaa kävelee siellä. Hyökkäyspelaaminen on niin individualistista kuin vaan voi olla. Siellä vähän kiukutellaan, ja Xabi Alonso on se, joka joutuu tekemään tosi paljon kompromisseja, Väyrynen avaa.
Väyrynen vyöryttää esimerkkejä Real-tähtien laiskuudesta yllä olevalla videolla.
Buuaukset peiteltiin
Xabi Alonson tilanne Real Madridissa on tukala./All Over Press
Realin saldo loka-marraskuun vaihteen isojen voittojen (2–1 Barcelonasta El Clasicossa, 4–0 Valenciasta) jälkeen on ollut surkea. Kahdeksasta ottelusta on irronnut vain kaksi voittoa. Tappioita on kertynyt kolme, esimerkiksi Celta Vigolle kotona (0–2). Lisäksi saldossa ovat tasapelit Rayo Vallecanoa, Gironaa ja Elcheä vastaan.
Kannattajat ovat kohdistaneet buuauksia Xabi Alonsolle. City-tappion jälkeen Santiago Bernabeulla turvauduttiin BBC:n mukaan erikoisratkaisuun: Musiikki nostettiin poikkeuksellisen äänekkäälle tasolle heti loppuvihellyksen jälkeen. Buuaukset hautautuivat sen alle.
Myöhemmin katsomosta kantautuivat "meillä on Guardiola" -huudot. City-fanit niin sanotusti tunnistivat tilanteen.
BBC:n tietojen mukaan Alonson pesti ei ole vielä City-häviönkään jälkeen katkolla, mutta kolmas peräkkäinen tappio ensi sunnuntain Alaves-vieraspelissä voisi olla viimeinen pisara.
Realin pelaajat ovat englantilaistaituri Jude Bellinghamin mukaan sataprosenttisesti valmentajansa takana.
Tällä ei välttämättä ole merkitystä, sillä seuran puheenjohtaja Florentino Perez vihaa yhtä asiaa yli kaiken: häviämistä.
Marcan jalkapallotoimittaja Juan Castro sanoi BBC:n radiohaastattelussa olevansa äärimmäisen pessimistinen Alonson tulevaisuudesta Realissa.
– Ilmapiiri Bernabeulla keskittyy Xabi Alonsoon. Se on totuus.
– En usko, että Perez haluaa tällaista manageria. Perez ei hyväksy tappiota missään olosuhteissa.
– On helppo sanoa, että Xabi saa potkut tai hän on vaarassa, mutta on toinen juttu löytää mitat täyttävä korvaaja joulukuussa, Castro summaa.
