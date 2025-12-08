La Liga -jätti Real Madrid koki 0–2-kotitappion Celta Vigolle kuumatunteisessa ottelussa.

Tahmeassa vireessä viime viikkoina ollut Real sai kylmää vettä niskaansa toisen puoliajan avausminuuteilla, kun Celta Vigon Williot Swedberg vei vierailijat komealla tavalla johtoon.

Real Madridin ilta vaikeutui entisestään reilun tunnin pelin jälkeen, kun laitapuolustaja Fran Garcia hölmöili minuutissa itselleen kaksi keltaista korttia ja ulosajon.

2:13 Minuutissa kaksi keltaista korttia – Real Madridin Fran Garcia hölmöili itsensä ulos.

Ottelun loppuhetkillä punakortti heilahti jälleen. Alvaro Carreras ei ollut tuomarin kanssa samaa mieltä saamastaan keltaisesta kortista ja huusi itselleen punaisen. Tämä raivostutti Real Madrid -leirin totaalisesti ja tuomari joutui valkopaitojen ympäröimäksi.

Tilanteen seurauksena Federico Valverde ja Rodrygo saivat keltaiset kortit, ja vaihdossa istunut Endrick suoran punaisen kortin.

Hässäkän jälkeen Celta Vigo viimeisteli vielä Swedbergin johdolla 2–0-loppulukemat.

Real Madridin päävalmentaja Xabi Alonso jakoi oman mielipiteensä tuomaritoiminnasta ottelun jälkeen.

– En pitänyt lainkaan tuomarin päätöksistä. Ne olivat heikkoja. Nuo päätökset saivat meidät sekaisin. Carrerasin punainen kortti oli hyvin kiistanalainen. En pitänyt siitä, Alonso kommentoi Marcalle.

AS:n tietojen mukaan Carreras huusi tuomarille "olet kamala" ennen punaista korttiaan.

Vahvasti kautensa aloittanut Real Madrid on kamppaillut viime viikot pelivireensä kanssa. Joukkue on voittanut viidestä edellisestä liigaottelustaan vain yhden ja pudonnut sarjataulukossa toiseksi neljän pisteen päähän Barcelonasta.

3:11 Maalikooste: Real Madrid - Celta Vigo