Real Madridin brassitaituri Rodrygo katkaisi yli yhdeksän kuukauden maalittoman putkensa iskemällä pallon Manchester Cityn verkkoon.
Jude Bellingham vapautti Rodrygon syötöllään laidasta boksiin, eikä brassi erehtynyt. Tarkka laukaus painui matalana takakulmaan.
Maalin myötä Rodrygo katkaisi 33 ottelua kestäneen maalittoman putkensa Real-paidassa. Rodrygo onnistui edellisen kerran maalinteossa Realin virallisessa ottelussa 4. maaliskuuta Atletico Madridia vastaan pelatussa UCL-ottelussa.
– Kaikkien aikojen pisin (hyökkääjän) maaliton putki Real Madrid -historiassa on päättynyt. Valtaisa helpotus, MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkunen tunnelmoi.
Manchester City johtaa ottelua avauspuoliajan jälkeen 2–1.
Katso Rodrygon maali pääkuvan videolta.