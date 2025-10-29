Vinicius Junior pyytää anteeksi.

Real Madridin hyökkääjätähti Vinicius Junior kiukutteli sunnuntaina Espanjan jalkapalloliigan klassikossa FC Barcelonaa vastaan.

Realin päävalmentaja Xabi Alonso otti brasilialaispelaajan vaihtoon reilun 70 minuutin jälkeen, vaikka Vinicius Junior oli ollut muun muassa petaamassa madridilaisisäntien 2–1-maalia vahvalla laitajuoksullaan ja sitä seuranneella keskityksellä.

Brassi protestoi vaihtopäätöstä näkyvästi ja paineli suoraan pukusuojaan, joskin mies suuntasi myöhemmin penkille. DAZN:n kamerat kuvasivat hyökkääjän laukomassa kovaa tekstiä.

– Aina minä! Jätän joukkueen! On parempi, jos minä lähden. Lähden, "Vini" tykitti.

Anteeksipyyntö ja selitys

Vinicius pahoitteli käytöstään sosiaalisen median tileillään keskiviikkona.

– Haluan tänään pyytää anteeksi kaikilta Real Madridin kannattajilta reaktiotani, kun minut vaihdettiin El Clasicossa, hän kirjoitti.

– Kuten olen jo tehnyt henkilökohtaisesti tämänpäiväisissä harjoituksissa, haluan myös pyytää uudelleen anteeksi joukkuekavereiltani, seuralta ja puheenjohtajalta.

Brassi selitti intohimon vievän joskus hänet raiteiltaan, koska hän haluaa aina voittaa ja auttaa joukkuettaan.

– Kilpailuhenkisyyteni kumpuaa rakkaudesta tätä seuraa ja kaikkea sen edustamaa kohtaan.

El Clasicon lukemin 2–1 voittanut Real Madrid johtaa La Ligaa viiden pisteen erolla Barcelonaan.