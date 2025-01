Kuusi kaapelivauriota kahdessa vuodessa onnettomuus? "Mahdotonta" – näin Nato varoitti Venäjän sabotaasista vuosia sitten

Naton strategisen viestinnän osaamiskeskus varoitti jo vuosia sitten siitä, että Venäjä saattaa sabotoida Itämeren kaapeleita.

Kuusi putki- tai kaapelivauriota Itämeren alueella reilun kahden vuoden aikana. Se kuulostaa merenkulkuneuvos Markku Myllyn korvaan jo aika paljolta.

– Yksi tällainen tapahtuma voi olla onnettomuus, kaksi – hyvin epätodennäköistä. Kolme tai useampi –mahdotonta, Euroopan meriturvallisuusviraston entinen johtaja Mylly luonnehtii.

Jo kuusi vauriota

Putki- ja kaapelivauriot Itämerellä eivät nykypäivänä yllätä enää ketään, sillä niitä on ollut jo lukuisia.

MTV

26.-27. syyskuuta vuonna 2022 räjähdykset vahingoittivat Nordstream 1 ja 2 -kaasuputkia, jotka kulkivat Venäjän ja Saksan välillä. Varmuudella syyllistä ei koskaan saatu selville, mutta Ukrainan epäillään olevan sabotaasin takana. Vasta yli kaksi vuotta putkien hajoamisen jälkeen saksalaisviranomaisten kerrottiin antaneen pidätysmääräys ukrainalaisesta henkilöstä.

7. lokakuuta vuonna 2023 Suomen ja Viron välinen Balticconnector-kaasuputki sekä Ruotsin ja Viron välinen EE-S1-datakaapeli rikkoutuivat. Syylliseksi epäiltiin Hong Kongiin rekisteröityä rahtialusta nimeltään Newnew Polar Bearia. Keskusrikospoliisi on tutkinut asiaa törkeänä tuhotyönä.

17. marraskuuta 2024 Ruotsin ja Liettuan välinen tietoliikennekaapeli vaurioitui. Kaapeli kulki Liettuan Šventojin ja Ruotsin Gotlannin saareen välillä. Vain päivää myöhemmin, 18. marraskuuta, Suomen ja Saksan välinen Cinia Oy:n C-Lion-merikaapeli katkesi. Molemmista kaapelivaurioista epäillään kiinalaista rahtialusta Yi Peng 3:a.

Joulupäivänä 2024 Estlink 2 -sähkökaapeli ja neljä datakaapelia katkesivat Suomen ja Viron välillä. Eagle S -tankkerin epäillään aiheuttaneen vahingot. Suomen viranomaiset takavarikoivat Eagle S -öljytankkerin. Tullin mukaan alus kuuluu Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon.

Tämän vuoden puolellakin on jo ehtinyt tapahtua kaapelirikko. 26.tammikuuta Ruotsin ja Latvian välillä kulkeva tietoliikennekaapeli vaurioitui. Sabotaasista epäillään Vezhen -nimistä alusta, jolla on Bulgaria-kytkös, mutta omistaja Kiinasta.

"Eivät voi aueta itsestään"

Sunnuntaina Ruotsin ja Latvian välillä Itämerellä kulkeva tietoliikennekaapeli vaurioitui. Maltan lipun alla seilaavaa Vezhen-alusta epäillään sabotaasista ja sen puolesta puhuu myös se, että aluksen ankkuri on vaurioitunut.

Vezhen-aluksen kapteenin mukaan ankkuri on pudonnut kovassa merenkäynnissä.

Mylly pitää selitystä täysin tuulesta temmattuna ja epäuskottavana.

– Ensinnäkin siellä ei ollut kovaa merenkäyntiä. Tuuli oli alle kymmenen metriä sekunnissa ja aallon korkeus noin metri. Tämän kokoiselle alukselle sillä ei ole mitään merkitystä eikä ankkuri voi pudota tällaisissa olosuhteissa itsestään.

Mylly selventää, että laivan ankkurissa on kolminkertainen varmistus, joka estää sitä putoamasta vahingossa. On jarru, ankkurilukitus ja vaijerilukitus.

– Nämä kaikki eivät voi aueta itsestään yhtä aikaa.

Vertailukuvasta näkyy, kuinka Vezhen-aluksen ankkuri on vaurioitunut.MTV

Naton uskottavuus koetuksella

Nato on lisännyt läsnäoloaan Itämerellä viime aikoina hyvinkin paljon, mutta kaapelivaurioita se ei todistettavasti ole estänyt.

– Meri on laaja. Naton alukset eivät voi olla joka paikassa koko ajan eli edelleen on mahdollisuuksia tahalliseen toimintaan. Tämä on kuitenkin suuri haaste Natolle. Jos se ei pysty estämään näitä kaapelivaurioita, niin onhan se Naton uskottavuuden kannalta huono asia, Mylly arvioi.

Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen johtaja Janis Sarts sanoo MTV Uutisille, että Naton näkökulmasta on myös tärkeää korostaa Naton reagointikykyä ja läsnäoloa Itämeren alueella.

Sarts alleviivaa, että Nato-maat eivät voi suin päin hypätä johtopäätöksiin, vaikka se onkin houkuttelevaa. Hän pyytää kärsivällisyyttä.

– Naton strategisen viestinnän osaamiskeskus varoitti jo vuosia sitten, että Venäjä saattaa sabotoida Itämeren kaapeleita. Siitä on nyt seitsemän tai kahdeksan vuotta aikaa. Ei tämä uusi ajatus ole, Sarts sanoo.