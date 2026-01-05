Kaapelirikko tapahtui 2. tammikuuta.
Latvian poliisi ei ole löytynyt todisteita siitä, että kaapelirikosta epäilty alus olisi aiheuttanut vedenalaisen kaapelin vaurioitumisen.
Vaurio tapahtui Latvian Liepājan satamakaupungin lähellä. Kyseessä on Liettuan ja Latvian välinen kaapeli, kertoo uutistoimisto Reuters.
Sunnuntaina Latvian poliisi kertoi Delfi-uutissivustolle, että todennäköinen syyllinen on alus, joka rannikkovartioston tietojen mukaan liikkui ensin toisen kaapelin yli. Sen jälkeen alus muutti kurssiaan nyt vaurioituneen kaapelin kohdalle.
Epäilty alus oli sunnuntaina Liepājan satamassa.
Latvian poliisin mukaan kaapelivaurio tapahtui perjantaina 2. päivä tammikuuta. Tieto vauriosta saatiin lauantaina.
Edellisestä Itämerellä tapahtuneesta kaapelirikosta uutisoitiin uudenvuodenaattona.
Pietarista lähteneen Fitburg-rahtilaivan epäillään vaurioittaneen teleoperaattori Elisan merikaapelia Helsingin ja Tallinnan välillä.
Helsingin poliisi on vanginnut tapaukseen liittyen yhden henkilön.
Itämeren alue on ollut korkeassa hälytystilassa useiden sähkökaapeli-, tietoliikenneyhteys- ja kaasuputkikatkosten jälkeen, jotka ovat tapahtuneet Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022.