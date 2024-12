Hybridioperaatioiden tekijää on hyvin vaikea selvittää – ja siksi ne ovat niin suosittuja.

Jossain tapauksissa länsiviranomaiset eivät ole syyttäneet Venäjää sen epäillyistä hybridioperaatiosta, koska väestössä ei ole haluttu aiheuttaa paniikkia.

Asiasta kertovat useat viranomaiset yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille (WSJ).

Puolustusliitto Natolla on ollut vaikeuksia vastata Venäjän hybridioperaatioihin, WSJ kirjoittaa. Lehti nostaa esille esimerkiksi katkenneet merikaapelit Suomen ja Saksan sekä Ruotsin ja Liettuan välillä.

Länsitutkijoiden mukaan Venäjän tiedustelu kehotti kiinalaisalus Yi Peng 3:n kapteenia katkaisemaan tietoliikennekaapelit marraskuussa.

WSJ kertoi jo marraskuun lopulla, että kiinalaisaluksen epäillään kiskoneen Itämerellä ankkuriaan merenpohjassa tahallaan vaurioittaakseen merikaapeleita.

– Emme pysty puolustamaan kaikkea kriittistä infrastruktuuria, kuten kaapeleita, putkistoja, energiainfrastruktuuria ja datakeskuksia hybridi-iskuilta, Saksan puolustusministeriön entinen kansliapäällikkö Nico Lange sanoi WSJ:lle.

– Vasta nyt ymmärrämme, kuinka erittäin, erittäin haavoittuvaisia olemme, hän jatkoi.

Vaikea vastata

Venäjän syyttämättä jättäminen mahdollisesti lisää hyökkäyksiä, WSJ kirjoittaa, mutta toisaalta niiden todistaminen Kremlin tekemiksi on hyvin vaikeaa.

Yksi hybridioperaatioiden etu on, että niiden tekijä on hyvin vaikea varmuudella selvittää, arvioi Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Tapio Frantti aiemmin MTV Uutisille.

Venäjä on toistuvasti kiistänyt tekevänsä hybridihyökkäyksiä.

Suomessa julkisessa keskustelussa Venäjää on vähintään vihjaillen epäilty viime vuosina lähes kaikista kriittisen infrastruktuurin kohtaamista ongelmista. Viranomaiset ovat olleet arvioissaan varovaisempia.

– Vihollisemme suosivat hybridisodankäyntiä juuri siksi, että siihen on niin vaikea vastata suoraan oikeassa suhteessa, sanoo WSJ:lle Christopher Chivvis, joka on Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomon vanhempi tutkija.

"Vasta harjoittelua"

Venäjän hybridivaikuttaminen on tiedustelu- ja testaamisvaiheessa, arvioivat asiantuntijat MTV Uutisille lokakuussa.

Nyt nähdyt dronejen lennot kriittiset infrastruktuurin liepeillä, murrot, kyberhyökkäykset ja sabotaasit eri puolilla Eurooppaa ovat vasta harjoittelua.

– Tämä, mitä on nähty, on vasta harjoittelua ja jonkin isomman operaation testivaihetta, sanoi Hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen MTV Uutisille lokakuussa.

Hybridi- ja kyberuhkien torjuntapolitiikan suunnittelusta Euroopan ulkosuhdehallinnossa vastannut Teemu Tammikko näkee Venäjän varautuvan Ukrainan sodan laajentumiseen.

– Venäjä pyrkii kartoittamaan haavoittuvuuksia sellaisissa valtioissa, joita se tarpeen tullen haluaa vahingoittaa. He testaavat ja kartoittavat, Tammikko kertoi lokakuussa.

– Venäjä iskee jo nyt kohteisiin, jotka ovat merkittäviä Ukrainaan menevän tuen kannalta, kuten ammusvarastoihin, tai puolustusteollisuuteen. Iskut on kuitenkin toteutettu niin, että todisteet eivät yksiselitteisesti osoita Venäjälle, hän jatkoi.

Mahdollinen suuri operaatio pyrkisi yksittäisten tulipalojen sijaan aiheuttamaan sellaisen shokin yhteiskunnalle tai yhteiskunnille, ettei kansallisvaltioilla olisi aikaa ja halua puhua yhteistoiminnasta tai ulkopolitiikasta, Savolainen selventää.

Kun kaikki tuijottaisivat omaan napaansa, voisi Venäjä toimia itse vapaammin.

– Iskemällä kovaa teknisiin järjestelmiin, voidaan kokonaisia yhteiskuntia saada sekasorron vaiheeseen. Yhteiskunnat pakotettaisiin päätöksentekokyvyttömään tilaan, Savolainen arvioi.

– Tätä pitää odottaa. Pitää valmistautua, mitä sellaisessa tilanteessa tehdään, hän jatkoi.