Kouluterveyskysely 2021: Iso osa lapsista on tyytyväisiä elämäänsä – pandemia vaikuttaa pieniin lapsiin vanhempien kautta

Kouluterveyskysely 2021:n perusteella iso osa lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, mutta esimerkiksi yksinäisyyden tunne on yleistynyt.

– Tyttöjen osalta ahdistuneisuus, masennus, uupumus ja seksuaalinen häirintä ovat asioita, joita on tässä kyselyssä ilmennyt enemmän, Helenius luettelee

Vielä kaksi vuotta sitten tehdyn kyselyn perusteella reilu 30 prosenttia tytöistä kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää. Nyt osuus on jo kasvanut tuoreen tutkimuksen perusteella puoleen eli 50 prosenttiin.

– Tuoreessa kyselyssä (häirintä-) kysymystä on pilkottu niin, että onko se tapahtunut esimerkiksi koulussa tai julkisessa tilassa. Nimenomaan juuri julkisissa tiloissa ja internetissä häirintä on lisääntynyt, Helenius toteaa.

Pandemia vaikuttaa pieniin lapsiin vanhempien kautta

Varhaiskasvatuksen professorin Mirjam Kalladin mukaan korona-aika on vaikuttanut pienempiin alle kouluikäisiin lapsiin muun muassa vanhempien kautta.

Pandemia-aika on ollut Kalladin mukaan erityisen haasteellista tuoreille vanhemmille, joilla ei ole ollut samanlaista mahdollisuutta tukeutua ympärillä mahdollisesti oleviin tukiverkkoihin, kuten isovanhempiin tai toisiin pienten lasten kanssa eläviin.

– Toisaalta korona-aikana on keksitty uusia asioita kuten esimerkiksi puistosynttäreitä, mutta kyllä tämä korona-aika tutkijaakin huolestuttaa.

"Yksin pärjäämisen kulttuuri Suomessa on aivan turha"

– Vaikuttaa siltä, että ne vanhemmat, jotka ovat vieneet lapsiaan varhaiskasvatuksen palveluiden pariin ovat voineet paremmin. Kehottaisin käyttämään niitä palveluita, joita on ja yrittää etsiä tukea itselleen. Ensimmäinen tuki voi olla vaikka auttava puhelin, joka ohjaa eteenpäin.

– Ehkä meillä on ollut tällainen yksin pärjäämisen kulttuuri Suomessa, joka on aivan turha. Vanhemmuuteen liittyy se, että me tarvitsemme muita ihmisiä ympärille, Kallad summaa.