Entistä heikommin voivat nuoret kertovat, miten heitä pitäisi auttaa koronakuilusta – rajoituksille ei heru ymmärrystä: "Miten on voinut päästä baariin, mutta ei kouluun"

– On ollut hirveän hankala suunnitella elämää eteenpäin, kun ei tiedä pääseekö opinnot aloittamaan lähiopetuksessa, pääseekö tapaamaan uusia opiskelukavereita ollenkaan vai jäänkö minä ihan yksin. Se epävarmuus on kyllä ollut ehdottomasti se ahdistusta aiheuttava seikka, Emilia kertoo.

Yksinäisyyden tunne on ollut läsnä

Edellä mainituista erityisesti yksinäisyyden tunne on tullut molemmille tutuksi.

Negatiivisten tunteiden lisäksi hallaa on voinut aiheutua esimerkiksi opintoihin jatkuvan etäopiskelun vuoksi, mutta näin ei ole Jessican kohdalla.

– Minulla on opinnot sujunut todella hyvin, mutta on se ollut haastavaa etänä.

"Seuraukset ovat dramaattiset"

Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelmin mukaan on selvää, että seuraukset ovat dramaattiset, kun nuorilta otetaan kahdeksi vuodeksi pois harrastukset, kouluyhteisö ja niiden mukanaan tuomat turvalliset aikuiset.

– Jollei nuoriin suunnata nyt tosissaan huomiota ja resursseja, olemme vaarassa menettää kokonaisen ikäluokan. Jokaisen suomalaisen on syytä huolestua nuorten hyvinvoinnista viimeistään nyt.

Mielenterveyspalveluihin tulisi panostaa

– Mielenterveyspalveluihin on tällä hetkellä todella hankala päästä Suomessa. Sen huomaa, että se on vaikuttanut omaan ja kavereiden hyvinvointiin. Jos on paha olo, siitä ei oikeastaan pysty kertomaan kenellekään. Ei pääse sinne ammattiavun piiriin, Emilia selittää.