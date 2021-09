Tyttöjen ahdistus lisääntynyt korona-aikana: Hurja osuus kokenut ahdistuneisuutta

Tänä vuonna kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta on kokenut peräti 30 prosenttia tytöistä. Tyttöjen raportoimat ahdistuneisuusluvut ovat myös selkeästi suurempia kuin pojilla. Pojista noin kahdeksan prosenttia kertoi ahdistuneisuudesta.

Myös yksinäisyyden kokemus on yleistynyt tytöillä. Noin joka neljäs kyselyyn vastannut tyttö tunsi itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Pojista yksinäisyyttä koki viime keväänä 10 prosenttia.THL:n ylilääkäri Terhi Aalto-Setälä sanoo, että tyttöjen pahoinvoinnin lisääntyminen korona-aikana on ollut kansainvälinen ilmiö. Kaikkia syitä tähän ei vielä tiedetä.

– Siinä on varmaan sellaista, että tämän ikäisillä tytöillä masennuksen esiintyvyys nousee tuossa iässä, eli ihan hormonaalisia tekijöitä. Tytöt ovat samalla kehityksensä myötä herkkiä ihmissuhteissa tapahtuville katkoksille, ja niitä nuorilla on riittänyt, kun ei ole voitu ylläpitää kaverisuhteita ja eristäytymistä on ollut paljon, Aalto-Setälä pohtii.