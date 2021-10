Yläkouluikäisten poikien tupakointi lisääntynyt kymmenissä kunnissa – THL toivoo ostoikärajan nostoa

Kyselyn mukaan yläkouluikäisten poikien pitkään jatkunut tupakoinnin vähentyminen on pysähtynyt kuuden prosentin tuntumaan. THL:n kyselystä selviää myös se, että Suomessa on kymmeniä kuntia, joissa yläkoulupoikien tupakointi on kasvanut korona-aikana selvästi.