Koululaiset opiskelivat taskulampun valossa Kouvolassa – katso, miten harjoitus sähkökatkon varalle sujui

– Toki olemme saaneet myös hallinnosta otsalamppuja opetus- ja ohjaushenkilöstön käyttöön. Olemme myös ohjeistaneet opettajia ja tiedottaneet koteja siitä, että tällainen harjoitus on tulossa.

– Kyllä se on aina tärkeää ja erityisesti tietenkin tällaisissa erikoistilanteissa. Jaoimme mahdollisimman paljon tietoa koteihin ja oppilaille, ja muistuttelimme vielä eilen kuuluttamalla, että oppilailla olisi omia taskulamppuja mukana, koska emme voineet taata valaisinta kaikille.

Kouluissa varaudutaan aiempaa enemmän

Erilaisiin häiriötilanteisiin varautuminen on kuntien sekä muiden kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien normaalia toimintaa, mutta opetusneuvos Laura Francke arvioi, että varautumistyötä ja harjoituksia tehdään kouluissa aiempaa enemmän.

– Varautumistyötä tehdään koko ajan erilaisten tilanteiden ja uhka-arvioiden perusteella, ja tämän vuoden tilanne on varmasti muuttanut sitä, että millaisiin tilanteisiin nyt varaudutaan. Tilastoja siitä ei ole, mutta mitä tulee sähköpulaan ja sähkökatkoihin, niin Opetushallituksen tietojen mukaan järjestäjät ovat tehneet varautumistyötä ja harjoituksia erityisesti tänä syksynä.

Opetushallitus on kehottanut kouluja varautumaan mahdollisiin sähkökatkoihin, ja julkaisi lokakuussa tukimateriaalia miten mahdollisen sähköpulan varalle.Tuukkanen kertoo, että Hirvelän koulussa harjoituksen taustalla oli mahdolliseen sähköpulaan varautuminen.

– Meillä kaupunki on antanut varautumisohjeita, ja päädyimme täällä koulussa siihen, että harjoittelemmeihan omin voimin ilman erityisiä ohjeita muualta. On aina helpompaa kun on kerran tehty, niin todellinen tilanne ei tule sitten yllätyksenä, Tuukkanen sanoo.