Toinen Kouvolan kuolonuhreista oli kateissa juhannuksesta asti

Kaakkois-Suomen poliisilaitos on saanut selvitettyä toisen viikko sitten löytyneen vainajan henkilöllisyyden.

Poliisi kertoi viikko sitten kahdesta tuntemattomasta ruumiista, jotka olivat löytyneet Kouvolasta. Poliisikoira löysi vainajan elokuun 7. päivänä maastosta.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos kertoo tänään, että vainaja oli juhannuksena kadonneeksi ilmoitettu mies.

Poliisi ei epäile kuolemaan liittyvän rikosta. Asiaa tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä.

Toinen vainajista löytyi 11. elokuuta vedestä Kouvolassa sijaitsevan tehtaan alueelta. Hänen henkilöllisyyttään ei poliisi ole vielä vahvistanut.

Poliisi kertoi viikko sitten, ettei se epäile kuolemien liittyvän toisiinsa, eikä se epäile toiseenkaan vainajaan liittyvän rikosta.

