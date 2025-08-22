Toisenkin Kouvolasta löydetyn vainajan henkilöllisyys selvisi – katosi Myllykoskelta helmikuussa

Kouvolasta löytyneiden vainajien tapauksiin ei epäillä liittyvän rikosta.
Kaksi aiemmin kadonneeksi ilmoitettua miestä löytyi elokuussa kuolleena Kouvolasta. Poliisi on nyt vahvistanut molempien henkilöllisyyden ja tutkii kuolemansyitä.
– Poliisi on tänä aamuna saanut vahvistettua, että toinen vainaja, joka löydettiin elokuussa, on iäkäs mies, joka ilmoitettiin kadonneeksi Myllykoskelta 25. helmikuuta, poliisi tiedottaa.
Vainaja löytyi Kouvolassa sijaitsevan tehtaan alueelta 11. elokuuta.
Toinen vainaja löytyi maastosta 7. elokuuta, ja hänen henkilöllisyytensä varmistui poliisin mukaan eilen. Hänet oli ilmoitettu kadonneeksi juhannuksen aikaan.
Poliisi ei epäile rikosta
Poliisin mukaan kummankaan miehen kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta.
Molempia tapauksia tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä, joka on lain mukaan salassa pidettävää tietoa.
– Kyseessä on kuolemansyyn selvittäminen ja lain mukaan nämä tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiasta ei ole enempää tiedotettavaa, poliisi tiedottaa.