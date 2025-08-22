Toisenkin Kouvolasta löydetyn vainajan henkilöllisyys selvisi – katosi Myllykoskelta helmikuussa

1.05203253
Poliisi on selvittänyt Kouvolasta löydettyjen vainajien henkilöllisyydet. Kuvituskuva.All Over Press
Julkaistu 22.08.2025 14:34
Toimittajan kuva
Hanna Vaittinen

hanna.vaittinen@mtv.fi

Kouvolasta löytyneiden vainajien tapauksiin ei epäillä liittyvän rikosta.

Kaksi aiemmin kadonneeksi ilmoitettua miestä löytyi elokuussa kuolleena Kouvolasta. Poliisi on nyt vahvistanut molempien henkilöllisyyden ja tutkii kuolemansyitä. 

– Poliisi on tänä aamuna saanut vahvistettua, että toinen vainaja, joka löydettiin elokuussa, on iäkäs mies, joka ilmoitettiin kadonneeksi Myllykoskelta 25. helmikuuta, poliisi tiedottaa.

Vainaja löytyi Kouvolassa sijaitsevan tehtaan alueelta 11. elokuuta. 

Toinen vainaja löytyi maastosta 7. elokuuta, ja hänen henkilöllisyytensä varmistui poliisin mukaan eilen. Hänet oli ilmoitettu kadonneeksi juhannuksen aikaan.

Poliisi ei epäile rikosta

Poliisin mukaan kummankaan miehen kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta. 

Molempia tapauksia tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä, joka on lain mukaan salassa pidettävää tietoa.

– Kyseessä on kuolemansyyn selvittäminen ja lain mukaan nämä tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiasta ei ole enempää tiedotettavaa, poliisi tiedottaa.

Lisää aiheesta:

Toinen Kouvolan kuolonuhreista oli kateissa juhannuksesta astiKouvolasta löytynyt kahden tuntemattoman miehen ruumiitYksi Pedersören alueella kadonneista löytyi kuolleenaPoliisi löytänyt kuolleen ihmisen maastosta VarkaudessaUlkoilijat löysivät ruumiin Lohjalla – epäillään sydäntalvella kadonneeksi EetuksiPoliisi on löytänyt Anni Törnin ruumiin maastosta – "Palaset alkavat olla kasassa"
KadonneetKouvolaKuolemantapauksetKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Kadonneet