MTV:n kuntakysely: Koulujen avaamistoimien realistisuus huolettaa; koulukyydit iso huolenaihe, vuorokouluja ei kaavailla iltoihin – "Ratkaisut eivät tule olemaan helppoja"

– Huoltajilta on tullut paljon kyselyitä, osa pyrkii olemaan laittamatta lapsia kouluun, kirjoittaa Inarin sivistysjohtaja Ilkka Korhonen.

Korhonen on saanut opettajakunnalta viestiä myös siitä, että lähiopetukseen palataan vain lyhyen ajan vuoksi.

– Useimmissa kouluissa noiden asioiden huomioiminen riittävällä tasolla on todella vaikeaa. Koulujen arjen tuntemus on olennaisen tärkeää, kun ohjeita annetaan. Suurissa kouluissa tilojen käyttö on jo nyt varsin tehokasta, sanoo koulutuspalveluiden palvelualuepäällikkö Kai Väistö Rovaniemeltä.