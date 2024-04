Opetus jatkui Viertolan koulussa tänään – tällainen päivä oli

– Pyrittiin siihen, että mahdollisimman monessa luokassa olisi kaksi aikuista. Niissä luokissa, joista tiedettiin, että tarve on suurin, oli opettajan lisäksi yksi tai useampi kriisityöntekijä.

– Oppilaita oli poissa noin kymmenen prosenttia. Tähän aikaan vuodesta poissaoloprosentti on tavallisesti noin viisi. Osa perheistä oli anonut pääsiäisen jälkeen vapaata ja osalla voi olla myös flunssaa.

– Tuki jatkuu koko tämän viikon ja myös ensi viikolla tarpeen mukaisesti. Meillä on niin paljon kriisityöntekijäitä kuin on tarvetta.

– Arvellaan, että huomenna ja vielä perjantaina tuen tarve on laajempi ja sen jälkeen sen asteittain arvioidaan vähenevän. Meillä on ollut vakavia ikäviä tapauksia joskus aiemminkin, ja niiden perusteella kriisityön tarve vähenee asteittain.

Minkälaisia ajatuksia lapsille on herännyt tapahtumasta?

– Varsinkin pienempiä lapsia kiinnostaa, mitä on tapahtunut ja miksi. Isompia tällaiset asiat eivät kiinnosta niin paljon. He ovat sitten ehkä vähän praktisempia (käytännöllisemiä).

– Paviljonki-rakennus on tällä hetkellä käyttökiellossa ja poliisin hallussa. Osalla oppilaista on reppu, kännykkä tai avaimia siellä, ja he haluaisivat saada ne takaisin. Perjantaina voimme niitä palauttaa ja päästään normaalijärjestykseen.