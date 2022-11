Helsingin kaupunki ohjeisti kouluja ja päiväkoteja tekemään tarpeet muovipusseihin sähkökatkojen aikana – "Jätösten kuljettaminen ei kuulu opettajien tehtäviin"

Kouluihin jaetun ohjeistuksen taustalla on Puolustusvoimien kriisiajan ohjeistus , joka on Saavalaisen mukaan kopioitu sellaisenaan eikä sovi suoraan kouluihin.

Talvensaaren mukaan sähkökatkoihin on varauduttu eri tavoin, eikä hän näe että muovipusseja välttämättä olisi tarve laittaa WC-istuimiin ainakaan lyhyempien sähkökatkojen aikana.

– Jos kyse on lyhyistä noin tunnin mittaisista sähkökatkoista, joista on puhuttu, niin tuskin tämä asia nyt siinä kohtaa aktualisoituu. Jos kyseessä on pidempi sähkökatko, niin tietenkin silloin pitää myös wc-hygieniaan varautua.