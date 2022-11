USU: suurten luokkien määrä on vähentynyt alakouluissa – suurimassa osassa luokista on alle 20 oppilasta

OAJ:n suositus on, että luokan tai ryhmän koko olisi enimmillään 20 oppilasta.

Peruskoulujen alaluokilla on kyselyn mukaan yli 25 oppilaan luokkia kahdeksan prosenttia. Kolmasosa on 20–25 oppilaan luokkia ja alle 20 oppilaan luokkia on 59 prosenttia.