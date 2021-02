Koskelan tapaus muistuttaa Kotkan julmaa lapsimurhaa: 14-vuotias poika tapettiin matkalla discosta kotiin – kolme nuorta käytti silmitöntä väkivaltaa

Koskelan teinisurma on järkyttänyt koko Suomea. Kolmea 16-vuotiasta poikaa syytetään ikätoverinsa julmasta murhasta. Tapausta on kauhisteltu ja siitä on järkytytty, mutta se ei ole täysin ainoa laatuaan. Vuonna 1998 Kotkassa nuori poika joutui toisten nuorten murhaamaksi, täysin ilman syytä.