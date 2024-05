Rikostoimittajan kommentti: Valkeakosken tragedia muistuttaa Seinäjoen teinimurhan ja Eveliina Lappalaisen tapon motiivien järjettömyydestä

Poliisi epäilee, että tytön raiskasi ja tappoi 18-vuotias valkeakoskelainen mies. Poliisi tulee keskiviikkona esittämään miestä vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä taposta ja törkeästä lapsenraiskauksesta. Miestä on kuulusteltu, mutta kuulustelun sisältöä poliisi ei ole avannut. Se epäillyn taustoista tiedetään, että mies on aiemmin syyllistynyt väkivaltarikokseen. Hänellä on tuomio Valkeakoskella vuonna 2021 tehdystä ryöstöstä.