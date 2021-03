Koronavuonna apua vaille ovat jääneet he, jotka sitä eniten olisivat tarvinneet – "Tulokset huolestuttavat"

– Tulokset huolestuttavat. Näyttää, että sosiaaliturvajärjestelmämme epäonnistuu pahimmin juuri siinä, mikä on sosiaalityön ydin, kaikkein heikoimpien ihmisten auttaminen. Mitä syvempi ihmisen hätä on, sitä huonommin siihen pystytään vastaamaan, arvioi THL:n tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto tiedotteessa.

Osa ei pysty hakemaan apua

Osa ihmisistä on jäänyt palvelujärjestelmän ulkopuolelle, sillä he eivät esimerkiksi ole pystyneet hyödyntämään etä- ja digipalveluita.

Sosiaalityöntekijöiden mielestä huonosti tai melko huonosti on onnistuttu vastaamaan esimerkiksi mielenterveyspalveluita odottavien tai toimintakyvyltään heikkojen ihmisten tarpeisiin.

– On iso harha, jos poikkeusoloissa odotamme, että kaikilla on kyky hakea itse aktiivisesti apua. On paljon ihmisiä, nuorista vanhoihin, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat jo normaalioloissa tukea palveluihinsa, Suomen sosiaali ja terveys ry:n (Soste) tutkija Anne Eronen sanoo tiedotteessa.