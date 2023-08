Ruuhkavuodet koettelevat vanhempia aiempaa enemmän – "Lievemmätkin oireilut olisi tärkeä hoitaa"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keväällä julkaiseman Terve Suomi -tutkimuksen perusteella erityisesti 20–40-vuotiaat suomalaiset kokevat psyykkisen hyvinvointinsa heikentyneen viime vuosina. Tässä ikäryhmässä on paljon varsinkin pienten lasten vanhempia. Myös masennus, ahdistuneisuus ja uupumus ovat yleistyneet, kertoo THL:n ylilääkäri Terhi Aalto-Setälä .

– Koronapandemia koetteli monia lapsiperheitä. Ei ollut helppoa yhdistää jo ennestään hektistä arkea etätyöhön, lasten etäkouluun ja sosiaalisten verkostojen kapenemiseen. Moni koki myös lisääntynyttä taloudellista huolta esimerkiksi lomautuksen takia, ja huoli on jatkunut edelleen useissa perheissä hintojen nousun seurauksena, Aalto-Setälä sanoo.

Pajamäen mielestä pandemian aikana ei puhuttu riittävästi niistä vanhemmista, joilla ei ollut mahdollisuutta etätöiden tekemiseen ja joiden stressi oli mahdollisesti vielä suurempaa kuin etätyöläisillä: he pelkäsivät tartunnan saamista töissä ja samalla murehtivat yksin kotona olevia etäkoululaisiaan.

– Yksinäisyyden kokemukset lisääntyivät merkittävästi. Kun vanhemmilla ei ollut enää hengähdystaukoja omien tunteidensa kohtaamiseen ja käsittelyyn, he eivät välttämättä pystyneet hallitsemaan omaa käytöstään suhteessa lapsiin, ja tuli ylilyöntejä. Nämä seuraukset voivat näkyä perheissä vieläkin, Pajamäki toteaa.

Palveluihin voi joutua jonottamaan

– On positiivinen asia, että mielenterveysongelmien stigma on vähentynyt ja ongelmista osataan ja uskalletaan puhua eri tavalla kuin ennen. Myös netin kautta osataan hakea aktiivisesti tietoa, mihin toisaalta liittyy myös kääntöpuolensa: kun tietoa on paljon tarjolla, myös huoli herää herkemmin, ja sosiaalisessa mediassa vertailukin voi lisätä paineita.