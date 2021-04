Vammaisten päivätoimintaa suljettu kokonaan korona-aikana ja avustuksia jätetty maksamatta – "Ihmiset olleet huolissaan ja peloissaan"

Sittemmin ryhmätoimintaa on palautettu takaisin pienimuotoisempana ja ihmisiin on pidetty yhteyttä myös etänä. Osa asiakkaista ei ole kuitenkaan vieläkään päässyt palaamaan.

– Heistä valtaosa on sellaisia, joilla on iäkkäät, riskiryhmään kuuluvat vanhemmat tai he kuuluvat itse riskiryhmään. Monet kokevat itsensä hyvin yksinäisiksi ja heillä on suuri huoli tulevaisuudesta, kertoo Aula ry:n toiminnanjohtaja Nina Sohlberg-Ahlgren.