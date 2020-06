Sosiaalibarometri: Huoli suomalaisten mielenterveydestä syventynyt korona-kevään aikana – jopa lapsia ja nuoria päätynyt omaishoitajiksi

Nyt joka kolmas sosiaalialan ammattilainen pitää mielenterveyskuntoutujien asemaa huolestuttavana. Se on tuplasti enemmän kuin vuosi sitten.

– Kyllä nämä tuoreen Sosiaalibarometrin tulokset ovat erittäin huolestuttavia. Huoli mielenterveyskuntoutujista on kasvanut selvästi kaikissa vastaajaryhmissä, kun verrataan viime vuoden vastauksiin. Tämä kertoo siitä, että mielenterveyskuntoutujien tarpeisiin ei ole pystytty vastaamaan koronakevään aikana riittävästi. Kun ottaa huomioon, että he ovat jo ennestään hyvin heikossa asemassa olevia ihmisiä, Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa.

– Vaikuttaa siltä, että avun hakemisen kynnys on noussut ja toisaalta sitten myös palvelujärjestelmä ei tavoita tällä hetkellä ihan samalla tavalla kuin normaalisti. Monella on nyt erittäin vaikea tilanne, Mieli ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi sanoo.

– Monilla mielenterveyskuntoutujilla ei varmasti ole ollut jaksamista tai edes osaamista hakea palveluja muuttuneissa tilanteissa. Viranomaisten on syytä ottaa tämä viesti vastaan ja pohtia, että miten näihin ongelmiin voidaan vastata niin, että jokainen saa palvelut ja tuen, johon on oikeutettu, Kiukas jatkaa.

"Palvelujen saatavuus on entisestään heikentynyt"

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin toiminnnanjohtaja Pia Hytönen on seurannut huolissaan kuntoutujien lisäksi perheiden tilanteita.

– Siellä on valtava huoli omaisen ja läheisen voinnin heikkenemisestä, jopa romahtamisesta ja toinen huoli on se, että palvelujen saatavuus on entisestään heikentynyt, Hytönen sanoo.