Kysely: Sosiaaliala huolissaan omasta ja asiakkaidensa jaksamisesta – "Toimitamme ruokaa ihmisille, jotta he pärjäävät seuraavaan arkipäivään asti"

Kyselyn toteutus ja vastaajat Talentian jäsenkysely koronaepidemian vaikutuksista sosiaalipalveluissa toteutettiin 27.4. - 4.5.2020. Kyselyyn vastasi noin 1500 eri sosiaalipalveluissa työskentelevää sosiaalialan korkeakoulutettua. Vastaajista 61 % on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto tai sitä vastaava aiempi tutkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on 10 % vastaajista. Yliopistossa suoritettu sosiaalityön maisteritutkinto on 24 % vastaajista. Pääasiassa joku muu korkeakoulututkinto on 5 % vastaajista. Enemmistö vastaajista (73 %) työskentelee julkisella sektorilla. Yksityisellä sektorilla työskentelee 17 % ja kolmannella sektorilla 10 % vastaajista. Työntekijöitä vastanneista on 84 %, lähiesimiehiä 11 % ja johtajia 4 %.