Koronavirusrokote aiheuttaa syöpää -valhe leviää somessa: Tässä ovat viisi muuta rokotemyyttiä mikrosiruista lapsettomuuteen

Rokotevastaisuus ei toki syntynyt koronarokotteiden myötä. Suomessa Pohjanmaan rannikolla on jo pitkään ollut maan alhaisin rokotekattavuus . Esimerkiksi vuonna 2017 syntyneiden lasten rota-rokote saavutti Pohjanmaan maakunnassa alle 80 prosentin kattavuuden, kun muissa maakunnissa liikuttiin 90-95 prosentin lukemissa.

Koronavirusrokotteet muuttavat ihmisen dna:ta ja aiheuttavat syöpää

Tämä on yksi ahkerimmin viime aikoina levinneistä koronavirusrokoteväitteestä, joka ei pidä paikkaansa. Sosiaalisen median suomenkielisen kiertoviestin mukaan syöpäriskin aiheuttaa Astra Zenecan rokote, “jonka uhkaa viralliset tahot eivät ole esilletuoneet”. Syyksi tähän esitetään se, ettei sitä “mahdollisesti ole edes tiedostettu muualla kuin hyvin suppeissa geeniterapia-piireissä”. Ne taas eivät asiasta halua väitetysti kertoa.

Koronavirusrokotteet vaikuttavat naisten hedelmällisyyteen

Koronavirusrokotteiden piikkiproteiinin on ahkerasti väitetty vaikuttavan naisten hedelmällisyyteen tai aiheuttavan keskenmenoja.

Koronavirusrokotteet kehitettiin niin nopeasti, etteivät ne ole turvallisia

Rokotteiden kehitystyötä ei myöskään aloitettu nollasta. Nyt monissa rokotteissa hyödynnettävää mRNA-teknologiaa on kehitetty liki kaksi vuosikymmentä. Teknologia kehitettiin juuri sellaisia tilanteita varten, joissa rokote täytyy saada tuotantoon nopeasti.

Käytössä olevat rokotteet kävivät läpi mittavat testit ja massarokotusten alkamisen jälkeen niiden aiheuttamia sivuvaikutuksia seurataan. Suomessa tätä työtä tekee Fimea, jolle haittavaikutuksista on myös raportoitu .

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päättänyt, että koronarokotuksia Astra Zenecan rokotteella voidaan jatkaa 65 vuotta täyttäneillä maanantaista 29.3. alkaen.

THL:n mukaan Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Saksassa on ilmoitettu tällä ikäryhmällä rokotuksen jälkeen jonkin verran tavallista enemmän hyvin harvinaisia aivolaskimotukoksia ja niin kutsuttuja yleistyneitä suonensisäisiä hyytymisiä. Niiden mahdollista syy-yhteyttä Astra Zenecan koronarokotteeseen selvitetään parhaillaan. Selvityksen ajan alle 65-vuotiaiden rokotukset toteutetaan muilla rokotteilla.

Koronavirusrokotetta käytetään koronaviruksen levittämiseen

Toisin kuin toisinaan väitetään, niin koronavirusrokotteesta ei voi saada koronavirustartuntaa. Syy tähän on yksinkertaisesti se, etteivät käytössä olevat rokotteet sisällä koronavirusta . Se osa viruksesta, jota rokotteista hyödynnetään, ei aiheuta infektiota. Kaikille rokotteille on tyypillistä se, että viruksen tartuttamisen sijaan ne opettavat immuunijärjestelmää taistelemaan tartuntaa vastaan.

Koronavirusrokotteet aiheuttavat enemmän kuolemia kuin koronavirus

On totta, että koronavirusrokote – kuten muutkin rokotteet – aiheuttavat ikäviä sivuoireita, kuten pääkipua ja kuumetta. Nämä oireet eivät kuitenkaan ole vakavia tai hengenvaarallisia.

Suomessa Fimeassa on käsitelty 39 koronarokotuksiin liittyvää haittavaikutusilmoitusta, joissa kerrotaan potilaan menehtyneen. Ainoastaan yksi ilmoitus koski työikäistä potilasta, jolla oli kuoleman selittävä sairaus jo ennen rokottamista. Lopuista 38 potilaasta viisi oli alle 80-vuotiaita, yhdeksäntoista 80-90-vuotiaita ja neljätoista yli 90-vuotiaita. Huomionarvoista on, että heillä kaikilla on ollut pitkälle edenneitä perussairauksia.