Koronarokotteesta tulee oireita 90 prosentille suomalaisista – Fimea: Rokotehaittoja ei salata tai peitellä

Suurin osa reaktioista on lieviä, osa vain rokotekäden kipua, kertoo lääkealan turvallisuudesta Suomessa vastaavan Fimean ylilääkäri Maija Kaukonen.

– Rokotehaittoja on ilmoitettu aktiivisesti. Toisaalta me tiedämme, että rokotteet ovat hyvin tehokkaita ja ne aiheuttavat rokotereaktioita eli lyhytaikaisia kuume-, kipu-, punoitus- ja särkyreaktioita lähes yhdeksällä kymmenestä rokotetusta, Kaukonen sanoo.

Yleisimpiä ovat lievät oireet

MTV Uutisten haastattelemista ihmisistä moni on kertonut saaneensa rokotuksen jälkeen sydämentykytystä ja päänsärkyä.

– Tämäntyyppisiä oireita on myöskin raportoitu. Englanniksi termi on Vaccination anxiety eli monella saattaa patoutunutkin tunnelma laueta rokotustilanteessa, jolloin voi hyvinkin tulla äkillisiä tykytystuntemuksia, huimausta, verenpaineen muutoksia, kihelmöintiä tai hikoilua. Pyörtymisiä on myös ollut.